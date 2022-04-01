Боец Bellator Федор Емельяненко покинул Союз MMA России из-за разногласий с руководством

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко объявил об уходе из Союза MMA России. Об этом сообщает Metaratings.

45-летний тяжеловес заявил, что покинул организацию из-за разногласий с нынешним руководством — президентом Союза MMA России Радмиром Габдуллиным. В обращении Емельяненко подчеркнул, что не поддерживает политики Габдуллина и директора союза Линара Ганеева. Боец Bellator допустил возвращение к работе в структуре, если ситуация изменится.

Боец Bellator возглавлял Союз MMA России с 2012 по 2018 год. С 2018-го главой организации стал Габдуллин, а Емельяненко остался в Союзе MMA в качестве почетного президента и председателя наблюдательного совета.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. В московском ивенте Bellator Емельяненко отправил в нокаут Тимоти Джонсона.