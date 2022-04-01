Олимпийскую чемпионку из США задержали пьяной за рулем и с детьми в машине

Олимпийскую чемпионку из США Хоуп Соло задержали пьяной за рулем и с детьми в машине

Бывшая вратарь сборной США по футболу Хоуп Соло была арестована за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает TMZ.

40-летняя бывшая футболистка была задержана 31 марта. Соло оказалась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В машине находилось двое детей. Двукратная олимпийская чемпионка сопротивлялась при задержании. Она была арестована и доставлена в тюрьму округа Форсайт.

Соло предъявлены обвинения в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сопротивлении аресту и жестоком обращении с детьми. Спортсменка уже выпущена из-под стражи в ожидании суда.

У Соло возникали проблемы с законом. Ее арестовывали за домашнее насилие и угрозы в адрес сотрудника правоохранительных органов.

Соло дважды выигрывала золото Олимпийских игр в составе сборной США, становилась чемпионкой мира. Она провела 202 матча в составе национальной команды.