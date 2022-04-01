Американист назвал причину возможного ухода Псаки из Белого дома

Американист Дудаков: Псаки уходит из Белого дома, поскольку выполнила цели своей раскрутки

Одной из причин возможного ухода пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки с поста можно назвать обострившуюся политическую ситуацию. Она достаточно раскрутила личный бренд, чтобы быть востребованной в качестве колумниста на многих американских телеканалах, рассказал «Ленте.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

На планы Джен Псаки покинуть пост и уйти на телевидение могла повлиять и спецоперация России на Украине, полагает американист.

«Работа в Белом доме ее все больше тяготит. Это связано с огромным количеством скандалов, которые преследуют администрацию [президента США Джо] Байдена. Для нее очень неприятно, что надо выгораживать своего босса в виде Байдена, тратить свои силы и нервы на это. Минусы работы для нее перевесили плюсы, каких-то целей для личного бренда она уже добилась. Первые медийные публикации, что она может уйти, начали появляться в начале года еще до активной фазы спецоперации. Но ситуация накладывается — проблем в Америке из-за Украины все больше и больше, ей приходится отдуваться, что ей уже не очень приятно», — объяснил он.

По данным издания Axios, Псаки может перейти на телеканал MSNBC уже в мае. Однако Малек Дудаков полагает, что это произойдет ближе к концу года.

«Джен Псаки на протяжении последних месяцев ведет переговоры с несколькими американскими телеканалами, чтобы перейти к ним на работу в качестве постоянного комментатора, колумниста. Псаки выполнила свои цели за полтора года работы в администрации Байдена в плане личной раскрутки. Она известна на всю Америку, ее знает вся американская политизированная общественность, поэтому ее без проблем готовы взять на любой крупный телеканал. Думаю, она уйдет с поста пресс-секретаря в конце этого года. В ноябре состоятся выборы в Конгресс. На них демократы, судя по опросам, проигрывают. Сразу после выборов будет смена караула в Белом доме. Скорее всего, Джен Псаки рассчитывает на то, чтобы досидеть до конца года и с легким сердцем уйти», — рассказал политолог.

По словам двух источников, Псаки провела тесные консультации с канцелярией Белого дома по поводу своего ухода. Она тщательно подошла к этическим и юридическим аспектам своих планов.

Джен Псаки была пресс-секретарем экс-президента США Барака Обамы во время предвыборных гонок в 2008 и 2012 годах. В 2013 году она заняла пост официального представителя американского Госдепа, позже занимала должность помощника по коммуникациям президента Обамы.

Во время президентского срока экс-президента США Дональда Трампа Псаки работала политическим комментатором на телеканале CNN. В 2020 году она вернулась в администрацию Джо Байдена в должности пресс-секретаря Белого дома.

