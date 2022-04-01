На МКС завершили первый этап выращивания белка коронавируса

На МКС завершили первый этап эксперимента по выращиванию кристаллов белков коронавируса

На Международной космической станции (МКС) завершили первый этап эксперимента «Магнитная фабрикация» по выращиванию белка коронавируса, начатого 25 марта. Об этом сообщил космонавт Денис Матвеев в своем Telegram-канале.

«В ходе исследования, в котором мне удалось принять участие, изучались возможности управляемого формирования и фабрикации трехмерных структур в условиях микрогравитации из органических и неорганических материалов», — отметил космонавт.

В рамках первого этапа эксперимента на МКС вырастили белковые кристаллические структуры уникального размера и чистоты. Кюветы с результатами эксперимента вернули на Землю. Кристаллы исследуют для определения структуры разных штаммов и подбора соответствующих лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что на МКС начали выращивать белок коронавируса. Эксперимент по выращиванию белка на 3D-биопринтере проводит космонавт Денис Матвеев.

В феврале управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил, что белки коронавируса отправят на МКС.