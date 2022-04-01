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На МКС завершили первый этап выращивания белка коронавируса

На МКС завершили первый этап эксперимента по выращиванию кристаллов белков коронавируса

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

На Международной космической станции (МКС) завершили первый этап эксперимента «Магнитная фабрикация» по выращиванию белка коронавируса, начатого 25 марта. Об этом сообщил космонавт Денис Матвеев в своем Telegram-канале.

«В ходе исследования, в котором мне удалось принять участие, изучались возможности управляемого формирования и фабрикации трехмерных структур в условиях микрогравитации из органических и неорганических материалов», — отметил космонавт.

В рамках первого этапа эксперимента на МКС вырастили белковые кристаллические структуры уникального размера и чистоты. Кюветы с результатами эксперимента вернули на Землю. Кристаллы исследуют для определения структуры разных штаммов и подбора соответствующих лекарственных препаратов.

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7 января

Ранее стало известно, что на МКС начали выращивать белок коронавируса. Эксперимент по выращиванию белка на 3D-биопринтере проводит космонавт Денис Матвеев.

В феврале управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил, что белки коронавируса отправят на МКС.

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Даниил Иринин
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