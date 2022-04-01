Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Дегтярев призвал ввести одно ограничение в ЛДПР на время болезни Жириновского

Губернатор Дегтярев призвал запретить перестановки в ЛДПР до поправки Жириновского

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На кадровые перестановки в ЛДПР необходимо наложить мораторий на время болезни главы партии Владимира Жириновского. Такое ограничение призвал ввести губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что пока он не выздоровеет, никаких движений нельзя делать, а то там уже начали некоторые горячие головы перестановками какими-то заниматься», — заявил глава региона.

По мнению политика, необходимо ввести мораторий как в центральном аппарате партии в Москве, так и во всех регионах, где она представлена. Дегтярев уверен, что болезнь Жириновского не является поводом осуществлять изменения внутри ЛДПР. «Нужно только желать ему здоровья и каждому работать на своем месте», — добавил он.

Ранее Михаил Дегтярев сообщил новые сведения о состоянии лидера ЛДПР. По его словам, Владимир Жириновский, находящийся с начала февраля в больнице, сейчас идет на поправку.

В начале февраля глава ЛДПР Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Донецкой области
В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года
В Грузии высказались о планах Южной Осетии войти в состав России
Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара в районе Белгорода
В США предложили стать соседями звезды сериала «Американская история ужасов»
В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса
Минобрнауки попросило вузы перенести размещенный на YouTube контент
Диетолог предупредила об опасности кислого и жареного для некоторых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.