Дегтярев призвал ввести одно ограничение в ЛДПР на время болезни Жириновского

Губернатор Дегтярев призвал запретить перестановки в ЛДПР до поправки Жириновского

На кадровые перестановки в ЛДПР необходимо наложить мораторий на время болезни главы партии Владимира Жириновского. Такое ограничение призвал ввести губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я считаю, что пока он не выздоровеет, никаких движений нельзя делать, а то там уже начали некоторые горячие головы перестановками какими-то заниматься», — заявил глава региона.

По мнению политика, необходимо ввести мораторий как в центральном аппарате партии в Москве, так и во всех регионах, где она представлена. Дегтярев уверен, что болезнь Жириновского не является поводом осуществлять изменения внутри ЛДПР. «Нужно только желать ему здоровья и каждому работать на своем месте», — добавил он.

Ранее Михаил Дегтярев сообщил новые сведения о состоянии лидера ЛДПР. По его словам, Владимир Жириновский, находящийся с начала февраля в больнице, сейчас идет на поправку.

В начале февраля глава ЛДПР Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.