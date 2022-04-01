В Германии предрекли России рекордные доходы от экспорта газа

Политолог Клюге предсказал России рекордные доходы от газа, несмотря на санкции

Несмотря на введенные Западом санкции, Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Такой прогноз дал немецкий эксперт из Фонда науки и политики, политолог Янис Клюге в разговоре с телеканалом N-TV.DE.

По его мнению, Москве удастся компенсировать рост инфляции и снижение сборов по налогу благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. Только энергетическое эмбарго могло бы предотвратить подобный сценарий, подчеркнул он.

Политолог пояснил, что за последний год цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз. Ключе также отметил, что Россия планировала государственный бюджет с курсом доллара в 72 рубля, однако сейчас он составляет 85 рублей, что является преимуществом с точки зрения экспорта энергоносителей.

Ранее в марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран, указывали, что в контрактах указана другая валюта.