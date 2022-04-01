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В Германии предрекли России рекордные доходы от экспорта газа

Политолог Клюге предсказал России рекордные доходы от газа, несмотря на санкции

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Несмотря на введенные Западом санкции, Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Такой прогноз дал немецкий эксперт из Фонда науки и политики, политолог Янис Клюге в разговоре с телеканалом N-TV.DE.

По его мнению, Москве удастся компенсировать рост инфляции и снижение сборов по налогу благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. Только энергетическое эмбарго могло бы предотвратить подобный сценарий, подчеркнул он.

Политолог пояснил, что за последний год цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз. Ключе также отметил, что Россия планировала государственный бюджет с курсом доллара в 72 рубля, однако сейчас он составляет 85 рублей, что является преимуществом с точки зрения экспорта энергоносителей.

Ранее в марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран, указывали, что в контрактах указана другая валюта.

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Ксения Назарова
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