Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России начали учения с комплексами «Ярс»

В Свердловской области начались учения РВСН с комплексами «Ярс»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России начались учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В маневрах на территории Свердловской области задействовали Тагильское ракетное соединение, оснащенное подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны России.

Учения проводят в рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного соединения. В ходе маневров комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля

Также военные отработают интенсивные маневренные действия комплексов «Ярс», их маскировку и противодействие средствам воздушной разведки.

В ДИМК отметили, что по итогам учений военные оценят возможность совершения маневренных действий перспективных образцов вооружения, которые поступают в соединения.

Ранее в публикации 19FortyFive перечислили российское оружие, которое пригодно для войны России против США. В публикации отметили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», которую можно привести в боевую готовность за семь минут.

В феврале стало известно, что машины комплекса «Ярс» перебазируют в Подмосковье. ПГРК примут участие в подготовке к параду Победы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссар допустил передачу Украине конфискованного имущества россиян
Кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия
Россиянин расчленил убитого им друга и вынес тело в мешках
Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян
Рудковская раскрыла правду о пластических операциях на груди
Глава МАГАТЭ рассказал о договоренностях с Россией и Украиной
В Европе из-за санкций застряли тысячи контейнеров с товарами для России
Губерниев оценил решение Симона Фуркада порвать флаг Франции ради россиян
Раскрыто название нового небоскреба «Москва-Сити»
Фермер нанял человека в костюме самого опасного медведя в мире для охраны поля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.