Ведущая Яна Рудковская рассказала правду о пластических операциях на груди

Телеведущая, музыкальный продюсер и предпринимательница Яна Рудковская раскрыла правду о пластических операциях на груди, заявив, что страдала из-за ее большого размера. Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале.

Рудковская призналась, что была довольна четвертым размером, которым обладала до первых родов. Однако впоследствии ее бюст увеличился до пятого размера, несмотря на то что женщина сама не кормила ребенка. Кроме того, у ведущей появились боли в спине и дискомфорт от использования нижнего белья. По этой причине в 2014 году она решилась на операцию по уменьшению бюста, которая, по ее словам, прошла не в полном соответствии с ее планами.

«Я умоляла его [врача] уменьшить грудь с пятого размера до второго. А он просто уменьшил до третьего. Доктор сказал, что иначе было бы некрасиво, а его фокус — это эстетика женской груди! Для меня это было все равно счастье, которое продлилось ровно два года! В 2016-м моя грудь выросла снова до пятого размера! Спина начала болеть еще больше», — пожаловалась подписчикам знаменитость.

Помимо этого, знаменитость отметила, что год назад ей пришлось пережить вторую пластическую операцию, которую провел хирург Тимур Хайдаров. При этом ситуация повторилась: Рудковская призналась, что ей вновь уменьшили бюст только до третьего размера, несмотря на ее просьбы.

«Так вот, теперь самое главное. Спустя год грудь снова выросла! Я понимаю, что через пару лет снова лягу под хирургический скальпель, потому что хочу иметь не более третьего размера! Сейчас у меня третий! За год грудь выросла на полразмера! К слову, сейчас мой вес 52-53 килограмма», — заключила звезда.

Ранее в марте российский продюсер Яна Рудковская рассказала про рекламные контракты своего сына Александра Плющенко, также известного как Гном Гномыч, и оценила влияние санкций на его доход. Рудковская ответила на пост в Telegram-канале «Только никому...», автор которого написал: «У Гном Гномыча-то почти все рекламные контракты накрылись. Мамка вот спасает». Продюсер заверила, что у Александра еще не ушел ни один спонсор и ребенок еще прокормит и мать, и отца.