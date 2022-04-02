Объявлена дата суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Британский суд вынесет постановление по экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, после этого дело будет передано на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател. Дату окончательного решения суда объявили представители организации в Twitter.

«Следующее слушание [состоится] в Вестминстерском магистратском суде 20 апреля. (...) Постановление затем поступит на одобрение к Прити Пател. Защита Ассанжа направит [необходимые] документы Пател. Крайний срок — 18 мая», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Великобритании отказал Ассанжу в праве обжаловать решение о его экстрадиции в США. 23 марта стало известно, что в преддверии суда он женился на Стелле Моррис в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне. На свадьбе присутствовали шесть гостей, в том числе и двое сыновей пары. Ассанж и Моррис были обручены пять лет. Разрешение сыграть свадьбу им было выдано в ноябре 2021 года.