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США, Канада и Европа ответили на письмо «Роскосмоса»

В США, Канаде и Европе ответили на письма «Роскосмоса» о сотрудничестве по МКС

Фото: NASA

США, Канада и Европа ответили на письмо «Роскосмоса», касающиеся продолжения сотрудничества по программе Международной космической станции (МКС), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.

«Глава НАСА сенатор [Билл] Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли», — написал руководитель.

По его словам, американский и канадский ответы «написаны практически под копирку». «НАСА продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации», — приводит Рогозин выдержку из письма американской стороны.

По мнению Рогозина, «Йозеф Ашбахер выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает, а потому перенаправил мое обращение странам-членам ЕС». «То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет», — ометил гендиректор.

Рогозин резюмировал, что «позиция наших партнеров понятна: санкции сняты не будут», однако «санкции в части работ в интересах МКС работать не будут». «Поэтому считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций», — указал он.

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7 января

В марте Рогозин заявил, что до 2030 года МКС развалится.

В том же месяце глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» разослал зарубежным партнерам по МКС письма с предложением проработки «вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций».

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Иван Потапов
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