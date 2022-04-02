Бывший чемпион Bellator бросил вызов Макгрегору ради монументального боя

Бывший чемпион Bellator и боец UFC Майкл Чэндлер бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер вновь бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала MMAFightingonSBN.

35-летний Чэндлер признался, что хочет воспользоваться моментом и провести монументальный поединок. Бой с Макгрегором он назвал крупной платформой для любого спортсмена и добавил, что в случае победы он сможет рассчитывать на титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Бывший чемпион Bellator отметил, что готов драться с Макгрегором в июле или августе. В мае американцу предстоит схватка против Тони Фергюсона — бывшего временного чемпиона UFC в легком весе.

Чэндлер присоединился к UFC осенью 2020-го. В январе 2021-го он одержал победу в дебютном поединке, нокаутировав Дэна Хукера. После успешного старта в UFC он получил титульный поединок и проиграл в схватке с Чарльзом Оливейрой.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021-го он получил травму в поединке с Дастином Порье и выбыл из строя.