Vanity Fair опубликовал данные о возможной причастности США к созданию вируса SARS-CoV-2

В США опубликовано расследование с собранием сведений относительно искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса в 2020-2021 годах. Как следует из статьи журнала Vanity Fair, данные, которые бы позволили отвергнуть гипотезу искусственного происхождения вируса были удалены из публичного доступа.

Исчезновение сведений, связанных с коронавирусом, заметил эволюционный биолог Джесси Блум (Jesse D. Bloom). В начале 2021 года он попытался опубликовать статью о том, что часть базы данных Уханьского института вирусологии, содержащая в том числе ранние версии образцов вирусов, исследуемых в институте, была удалена. Копию статьи он также направил известным американским ученым, включая советника президента США по здравоохранению Энтони Фаучи.

После получения письма Фаучи собрал конференцию, на котором, после того как Блум подтвердил факт исчезновения данных, один из ученых предложил ему не публиковать статью. Разразился спор, сутью которого редакторы из Vanity Fair называют опасения некоторых из ученых за свою безопасность — ведь в случае публикации статьи естественное происхождение SARS-CoV-2 оказывалось под большим сомнением. Кроме того, фактически речь идет о возможной причастности Соединенных Штатов к факту создания вируса, ведь Уханьский институт вирусологии получал гранты от Национальных институтов здравоохранения США (NIH) на исследования по программе «Понимание риска появления коронавируса от летучих мышей».

Далее в статье приводятся свидетельства и документы о том, что в Уханьской лаборатории действительно производили искусственные коронавирусы, предназначенные для анализа их возможной эволюции. Хотя в статье нет прямых доказательств происхождения SARS-CoV-2, подтвержденный факт удаления базы данных с ранними исследованиями ученых оставляет открытым вопрос о реальных причинах пандемии.

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