Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитаны доходы России от продажи газа и нефти в 2022 году

Bloomberg подсчитал, что РФ заработает на продаже газа и нефти $321 млрд в 2022 году

Фото: Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Агентство Bloomberg подсчитало доходы России от продажи газа и нефти в 2022 году и пришло к выводу, что несмотря на санкции, Москва заработает на энергоносителях на треть больше, чем в прошлом году, — 321 миллиард долларов.

Институт международных финансов (Institute of International Finance) также дал оценку, что профицит счета текущих операций может достичь рекордного значения 240 миллиардов долларов. «С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — пишет издание.

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта

Эксперты отмечают, что экспорт сырья является одной из ключевых статей российского бюджета, которая позволяет сгладить негативные последствия санкций. Помешать продаже энергоносителей может только эмбарго западных стран.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что поставки не остановятся при переходе на новую схему оплаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль рассказал о «самом страшном» на Украине
В Белоруссии пообещали накормить «и себя, и россиян»
Диетолог назвала нежелательные продукты для людей с заболеванием ЖКТ
В Chanel объяснили отказ продавать товары россиянам
Раскрыта ключевая роль назальной вакцины от коронавируса
Украина обратилась к Китаю с просьбой о гарантиях безопасности
Лондон передаст Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун» и барражирующие снаряды
Песков назвал Урганта патриотом
«Росатом» и МАГАТЭ договорились «оставить политику за скобками»
В США выступили против помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.