Подсчитаны доходы России от продажи газа и нефти в 2022 году

Bloomberg подсчитал, что РФ заработает на продаже газа и нефти $321 млрд в 2022 году

Агентство Bloomberg подсчитало доходы России от продажи газа и нефти в 2022 году и пришло к выводу, что несмотря на санкции, Москва заработает на энергоносителях на треть больше, чем в прошлом году, — 321 миллиард долларов.

Институт международных финансов (Institute of International Finance) также дал оценку, что профицит счета текущих операций может достичь рекордного значения 240 миллиардов долларов. «С учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится», — пишет издание.

Эксперты отмечают, что экспорт сырья является одной из ключевых статей российского бюджета, которая позволяет сгладить негативные последствия санкций. Помешать продаже энергоносителей может только эмбарго западных стран.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что поставки не остановятся при переходе на новую схему оплаты.

