Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне нашли замену IKEA

Гендиректор Hoff Гришаков рассказал о росте трафика в магазинах сети после ухода IKEA

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

После объявления IKEA о приостановке работы в России часть аудитории стала переходить в магазины мебельной компании Hoff. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор сети Максим Гришаков.

О том, что россияне нашли замену IKEA после ее ухода, по его словам, может свидетельствовать тот факт, что выручка магазинов Hoff в городах, где была IKEA, стала на 30 процентов больше, чем там, где шведский ритейлер не присутствовал. Однако, признал Гришаков, такой рост трафика — «очень временная короткая история ажиотажного спроса».

Материалы по теме:
«Макдоналдс» закрыл все рестораны в России. Когда сеть ресторанов возобновит работу в стране?
«Макдоналдс» закрыл все рестораны в России.Когда сеть ресторанов возобновит работу в стране?
8 марта
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта

Гендиректор Hoff рассказал, что приостановка сотрудничества с некоторыми партнерами из Европы и проблемы с поставками из-за рубежа не сказались на ассортименте. Он объяснил, что Hoff сотрудничает с 400 компаниями, 85 процентов из которых — российские.

Говоря о ценах, Гришаков заверил, что Hoff старается сдерживать рост цен, однако ожидается, что по мере роста себестоимости товаров повышение все-таки будет происходить. Так, уже к середине марта некоторые товары подорожали на 20-30 процентов, заключил он.

На фоне ситуации на Украине IKEA приостановила работу в России и Белоруссии. Шведским ретейлером управляет холдинговая компаний Ingka, которая также контролирует сеть торговых центров МЕГА. При этом французские компании, в том числе «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон», не планируют прекращать работу в России, говорил глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Посол России в Британии назвал новую цель ВС на Украине
В США сменился глава Центрального командования Пентагона
В ЛНР заявили о нежелании украинских пленных возвращаться в армию
Россияне нашли замену IKEA
В США сравнили перспективы доллара и рубля
Названо число сложивших оружие украинских военных в ЛНР
В Германии предрекли крах промышленности из-за эмбарго на российский газ
Россияне вспомнили один из главных атрибутов советской квартиры
В Китае оценили возможность повлиять на ситуацию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.