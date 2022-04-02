В Кремле заявили о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Турцией

Песков заявил о преобладании взаимовыгодного партнерства в отношениях России и Турции

В отношениях России и Турции не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство. Об этом в эфире канала «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Турция при президенте Реджеп Тайип Эрдоган стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств-членов НАТО. Он подчеркнул, что Турция будучи членом НАТО может позволить себе роскошь вроде отстаивания своих интересов и высказывания собственного мнения.

«Эта страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое НАТО? Это сказать Вашингтону), что вы знаете — мы не присоединимся к санкциям, и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно», — заключил Песков.

1 апреля в Турции снова подтвердили отказ от санкций против России. По словам, представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калынаа, Турция не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже заявила сою позицию с использованием Конвенции Монтре.

Ранее Эрдоган пояснил, что республика не может присоединиться к санкциям на поставки энергоресурсов из России, так как не желает своим гражданам замерзнуть зимой.