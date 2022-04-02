Биатлонистов сборной России предложили штрафовать за пропуск чемпионата страны

Чемпион ОИ Дмитрий Васильев предложил штрафовать биатлонистов за пропуск чемпионата России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил штрафовать биатлонистов национальной сборной за пропуск чемпионата России. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я этим возмущен. Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы», — заявил он. По мнению Васильева, только температура и проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска. В связи с этим он объявил о необходимости ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии.

2 апреля на чемпионате России прошел масс-старт. Победу одержал Василий Томшин, вторым стал Максим Цветков, третьим — Никита Поршнев. Члены национальной сборной Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов гонку пропустили.

Ранее стало известно, что чемпион мира по биатлону Логинов получил сотрясение мозга на тренировке. Спортсмен травмировался во время занятий в Саратове, где проходил подготовку в чемпионату России-2022. Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Логинов был вынужден пропустить четыре дня тренировок.