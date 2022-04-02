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Биатлонистов сборной России предложили штрафовать за пропуск чемпионата страны

Чемпион ОИ Дмитрий Васильев предложил штрафовать биатлонистов за пропуск чемпионата России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предложил штрафовать биатлонистов национальной сборной за пропуск чемпионата России. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я этим возмущен. Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы», — заявил он. По мнению Васильева, только температура и проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска. В связи с этим он объявил о необходимости ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии.

2 апреля на чемпионате России прошел масс-старт. Победу одержал Василий Томшин, вторым стал Максим Цветков, третьим — Никита Поршнев. Члены национальной сборной Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов гонку пропустили.

Ранее стало известно, что чемпион мира по биатлону Логинов получил сотрясение мозга на тренировке. Спортсмен травмировался во время занятий в Саратове, где проходил подготовку в чемпионату России-2022. Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Логинов был вынужден пропустить четыре дня тренировок.

Дарья Коршунова
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