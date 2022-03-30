Российский чемпион мира по биатлону получил сотрясение мозга на тренировке

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов получил сотрясение мозга на тренировке перед ЧР

Российский чемпион мира по биатлону Александр Логинов получил сотрясение мозга на тренировке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен травмировался во время занятий в Саратове, где проходил подготовку в чемпионату России-2022. Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Логинов был вынужден пропустить четыре дня тренировок.

30 марта на чемпионате России, который проходит в Тюмени, прошла мужская спринтерская гонка. Логинов занял 31-е место. Победу одержал Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку призеров Карим Халили.

Логинов — чемпион мира-2020 в спринте. Также в его активе две бронзовые медали Олимпийских игр, завоеванные в мужской и смешанной эстафетах.