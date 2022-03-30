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Российский чемпион мира по биатлону получил сотрясение мозга на тренировке

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов получил сотрясение мозга на тренировке перед ЧР

Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Российский чемпион мира по биатлону Александр Логинов получил сотрясение мозга на тренировке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен травмировался во время занятий в Саратове, где проходил подготовку в чемпионату России-2022. Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Логинов был вынужден пропустить четыре дня тренировок.

30 марта на чемпионате России, который проходит в Тюмени, прошла мужская спринтерская гонка. Логинов занял 31-е место. Победу одержал Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов. Замкнул тройку призеров Карим Халили.

Логинов — чемпион мира-2020 в спринте. Также в его активе две бронзовые медали Олимпийских игр, завоеванные в мужской и смешанной эстафетах.

Дарья Коршунова
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