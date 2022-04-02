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Олимпийская чемпионка отреагировала на слова о ее звездной болезни

Лыжница Степанова ответила Вяльбе на слова о звездной болезни цитатой Бунина про червонец

Фото: Shutterstock

Российская лыжница и олимпийская чемпионка Вероника Степанова отреагировала на критику со стороны главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Пост доступен в Telegram-канале спортсменки.

21-летняя лыжница отказалась вступать в полемику с руководством ФЛГР и привела цитату русского писателя и поэта Ивана Бунина: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». Степанова пообещала учесть критику в своей адрес.

Ранее Вяльбе заявила, что увидела в действиях Степановой признаки звездной болезни. Она раскритиковала спортсменку за частое появление в эфирах телеканалов и упрекнула Степанову в пропуске чемпионата России в Сыктывкаре.

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.

Николай Костюков
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