Турция передала материалы дела об убийстве известного саудовского журналиста

Минюст Турции сообщил о передаче Саудовской Аравии материалов дела об убийстве Хашкуджи

Министерство юстиции Турции сообщило о передаче материалов судебного дела об убийстве известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи судебным инстанциям Саудовской Аравии, передает агентство Anadolu.

По его данным, соответствующее распоряжение Минюста было передано в прокуратуру Стамбула, и теперь дело об убийстве оппозиционного журналиста вновь будет рассматриваться правоохранительными органами Саудовской Аравии.

Хашкуджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой Дженгиз. Но после этого он так и не вернулся домой: по данным турецких журналистов, Хашкуджи убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

В 2021-м Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии в одобрении операции по похищению или убийству Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи и не только в нем».