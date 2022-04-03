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ЦСКА вырвал ничью у аутсайдера РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ, пенальти забил Юсуф Языджи

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 3 апреля, и завершилась со счетом 2:2. На третьей минуте счет открыл защитник красно-синих Игорь Дивеев. На седьмой минуте полузащитник Яка Бийол забил мяч в свои ворота. На 55-й минуте отличился капитан «Урала» Эрик Бикфалви. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте пенальти забил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи и вырвал ничью для клуба.

До матча с ЦСКА «Урал» являлся аутсайдером РПЛ, занимая последнее место в турнирной таблице. Ничья позволила команде подняться на 13-е место, набрав 21 очко. «Армейцы» располагаются на третьем месте, имея в активе 43 очка.

В следующем туре ЦСКА 9 апреля на выезде сыграет с подмосковными «Химками». «Урал» 10 апреля примет самарские «Крылья Советов».

Анастасия Борисова
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