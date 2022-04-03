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В Минобороны заявили о нежелании Украины открывать гумкоридоры в сторону России

Генерал Мизинцев заявил, что Украина не заявила ни одного гумкоридора в сторону России
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Минобороны заявили о нежелании Украины открывать гуманитарные коридоры в сторону России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует РИА Новости.

По словам генерала-полковника, украинская сторона заявила семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, при этом ни один из них не открыт в сторону России.

«Украинской стороной на текущие сутки заявлено семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них по-прежнему ни одного — в сторону Российской Федерации», — заявил представитель Минобороны.

Он добавил, что Россия проводит системную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов. Ежедневно с 10:00 (мск) Вооруженные силы (ВС) России открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях, подчеркнул генерал. По его словам, Россия готова в кратчайшие сроки «развернуть работу дополнительных гуманитарных коридоров на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан».

Ранее стало известно, что колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста (МККК). Сообщается, что на маршруте движения сотрудники МККК делали непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали, а после этого возвращались.

Марина Совина
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