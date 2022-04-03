Олимпийский чемпион высказался об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР

Олимпийский чемпион Спицов заявил, что альтернатив Елене Вяльбе на посту главы ФЛГР нет

Олимпийский чемпион Денис Спицов заявил, что альтернатив Елене Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нет. Его цитирует «Матч ТВ».

«Елена Валерьевна — прекрасный руководитель и человек. Она с пониманием и до глубины души относится к каждому спортсмену. В первые годы она позиционировала себя строго, поэтому мы ее немного боялись», — рассказал он. Спортсмен назвал Вяльбе мамой лыжного спорта и отметил, что к ней можно обратиться по любому вопросу и она всегда будет на твоей стороне.

27 марта Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе с поста главы ФЛГР. Она заявила, что не планирует уходить с должности и будет выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. «Да, я знаю, что давала слово уйти, когда женщины станут олимпийскими чемпионками. Это случилось в эстафете. Но я не увидела олимпийскую чемпионку в личной гонке, поэтому еще поработаю», — объяснила тренер.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.