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Олимпийский чемпион высказался об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР

Олимпийский чемпион Спицов заявил, что альтернатив Елене Вяльбе на посту главы ФЛГР нет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийский чемпион Денис Спицов заявил, что альтернатив Елене Вяльбе на посту главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нет. Его цитирует «Матч ТВ».

«Елена Валерьевна — прекрасный руководитель и человек. Она с пониманием и до глубины души относится к каждому спортсмену. В первые годы она позиционировала себя строго, поэтому мы ее немного боялись», — рассказал он. Спортсмен назвал Вяльбе мамой лыжного спорта и отметил, что к ней можно обратиться по любому вопросу и она всегда будет на твоей стороне.

27 марта Вяльбе ответила на вопрос о возможном уходе с поста главы ФЛГР. Она заявила, что не планирует уходить с должности и будет выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок. «Да, я знаю, что давала слово уйти, когда женщины станут олимпийскими чемпионками. Это случилось в эстафете. Но я не увидела олимпийскую чемпионку в личной гонке, поэтому еще поработаю», — объяснила тренер.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Дарья Коршунова
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