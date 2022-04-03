Захарова заявила, что целью Украины является срыв мирных переговоров и эскалация насилия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью Украины срыв мирных переговоров. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«На 4 апреля 2022 Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча. Смысл очередного преступления "киевского режима" — срыв мирных переговоров и эскалация насилия», — отметила Захарова.

3 апреля Министерство обороны России отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Там назвали эти сообщения провокацией, пояснив, что свидетельства преступлений в Буче появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения.

Перед этим украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными.