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Александр Емельяненко дал прогноз на бой Яна и Стерлинга

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что Петр Ян на две головы превосходит Стерлинга
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко дал прогноз на бой между американцем Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первый поединок показал, что Петр на две головы превосходит Стерлинга. Уверен, что второй бой пройдет по такому же сценарию, потому что притворяющийся и симулирующий боец никогда не выиграет в честном бою у духовитого бойца», — заявил спортсмен. Он посчитал, что Ян на протяжении долгих лет показывает качественные бои и отменную подготовку,

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в бою со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.

Анастасия Борисова
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