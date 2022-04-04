Чеченского вора в законе Бая отправили в колонию на восемь лет

В Новосибирске суд дал 8,5 лет чеченскому вору в законе Баю, он назвал приговор незаконным

Новосибирский областной суд вынес приговор 37-летнему местному жителю за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденный — уроженец Чечни Бай-Али Солтаханов, известный в криминальном мире как вор в законе Бай, уточняет издание VN.ru. Он признан виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2020 году фигурант дела был наделен статусом положенца неустановленными лицами, обладающими высшим положением в преступной иерархии. Он по негласным криминальным нормам распределял сферы влияния в преступной среде Новосибирской области, назначал смотрящих за местными колониями, разрешал споры и конфликты в криминальном мире.

После оглашения приговора Бай-Али Солтаханов заявил, что считает приговор несправедливым и намерен его обжаловать как незаконный, добавляет «Коммерсантъ».

Бая задержали 6 января 2021 года сотрудники МВД. В 2006 году он был осужден на 14 лет за бандитизм и несколько эпизодов разбоя в составе организованной группы.