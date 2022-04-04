Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Собянин назвал достаточно благополучной ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве ситуация с коронавирусом остается достаточно благополучной. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку в городе, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, несмотря на стабильную ситуацию с COVID-19 в городе, медики рекомендуют не отказываться от вакцинации от коронавируса.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

Власти Москвы также приняли решение продлить программу стимулирования вакцинации на три месяца — до 30 июня 2022 года. Собянин объяснил, что жители столицы старше 65 лет после прививки продолжат получать подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Градоначальник рассказал, что в программе стимулирования вакцинации приняли участие более 785 тысяч жителей Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях
Число беженцев с Украины и из Донбасса в России приблизилось к 600 тысячам
Бывшему мэру Владивостока продлили арест по делу о взятках
Овечкин вышел на чистое 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен
Названо последствие легких форм коронавируса на мозг
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Грабитель выиграл в лотерею и раздал деньги своим жертвам
Руководство ФРГ примет окончательное решение о высылке российских дипломатов
Подсчитана выдача льготной ипотеки в России
Посол России рассказал о болезненном восприятии поставок турецких БПЛА Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.