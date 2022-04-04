Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Собянин назвал достаточно благополучной ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве ситуация с коронавирусом остается достаточно благополучной. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку в городе, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, несмотря на стабильную ситуацию с COVID-19 в городе, медики рекомендуют не отказываться от вакцинации от коронавируса.

Власти Москвы также приняли решение продлить программу стимулирования вакцинации на три месяца — до 30 июня 2022 года. Собянин объяснил, что жители столицы старше 65 лет после прививки продолжат получать подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Градоначальник рассказал, что в программе стимулирования вакцинации приняли участие более 785 тысяч жителей Москвы.