Экономист оценил последствия возможного закрытия портов ЕС для российских судов

Экономист Баженов назвал закрытие портов Евросоюза для российских судов частичным эмбарго

Возможное закрытие портов Евросоюза для российских судов в качестве очередной санкционной меры станет частичным эмбарго на сделки, не связанные с крупными поставками, заявил экономист Григорий Баженов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятные последствия таких ограничений.

Представители Евросоюза (ЕС) планируют обсудить новые санкции против России в среду, 6 апреля. Об этом стало известно изданию Financial Times от неназванного дипломата. Среди возможных мер, которые предлагались ранее, запрет на использование российскими судами европейских портов, новые экспортные ограничения, а также эмбарго на поставки угля, нефти или газа.

«Закрытием портов Евросоюз хочет перекрыть сделки, не связанные с крупными поставками. Это в очередной раз снизит объемы российского экспорта, хоть и не приведет к полному эмбарго. Дело в том, что через трубу поставляются основные объемы российских энергоносителей, а здесь только дополнительные. То есть, получится так, что долгосрочные контракты сохранятся, а спотовые сделки будут упразднены. Но, в целом, они и так падают: Европа уже отказывается закупаться в России, так что еще одно принятое решение вряд ли кардинально изменит ситуацию. Это, скорее, символический жест. Частичное эмбарго», — объяснил Баженов.

Кроме того, чтобы сохранить возможность поставок из России, но нанести удар стране, Баженов предположил, что будет обсуждаться налогообложение российского экспорта в части нефти и газа с тем, чтобы перераспределить природную ренту в пользу ЕС.

«Пока сложно давать качественные оценки тому, сколько Россия может потерять в таких условиях, вопрос в том, какой окажется налоговая ставка, каким окажется дизайн налогообложения. Пока это просто принципиальное предложение ЕС», — заключил экономист.

Ранее о новых антироссийских санкциях заявил министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. По его словам, ограничения будут приняты «быстро, уже на этой неделе».