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В Латвии заявили о возможности оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В латвийской энергетической компании Latvijas Gāze заявили о возможности оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы.

Согласно заявлению компании, на данный момент этот вопрос прорабатывается, однако «первое впечатление» такое, что формально оплата в российских рублях не нарушает санкционный режим и является возможной. В Latvijas gāze отметили, что в настоящее время продолжают анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов. Помимо этого, председатель правления компании рассказал, что в ее хранилищах достаточно природного газа, чтобы выполнять все обязательства перед потребителями.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам. В свою очередь представители европейских стран указывали, что в контрактах значится другая валюта. Страны «Большой семерки» заявляли, что не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы.

2 апреля первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа. Минэнерго Литвы заявило, что спрос страны на топливо удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа. Тем временем в Белоруссии заявили, что будут платить российскими рублями за нефть и газ России уже в 2022 году.

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Марина Совина
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