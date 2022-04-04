Сидящий в российской колонии американец Рид прекратил вторую голодовку

Осужденный в России за нападение на полицейских американец Рид прекратил голодовку

Гражданин США Тревор Рид, отбывающий девятилетний срок в российской колонии за нападение на полицейских в Москве, прекратил вторую голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Мордовии.

По данным ведомства, заключенный приступил к приему пищи 1 апреля, в тот же день его направили в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения дополнительного медицинского обследования. Состояние здоровья Рида удовлетворительное.

Американец начал голодать 30 марта. Семья Рида пояснила, что он принял такое решение из-за подозрения на туберкулез и незаконного, как он считает, водворения в штрафной изолятор (ШИЗО).

Американский студент находится в мордовской колонии с лета 2020 года. Осенью 2021 года сообщалось, что он прекратил первую голодовку, протестуя против помещения его в ШИЗО. Однако в республиканском управлении ФСИН опровергли эту информацию, заявив, что Рид принимал пищу в колонии по распорядку.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы. Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. В отношении прибывших полицейских Рид также проявил агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.