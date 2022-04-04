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США пригрозили последствиями поддерживающим Россию странам

В Госдепартаменте США пригрозили последствиями странам, которые поддерживают Россию
Нед Прайс

Нед Прайс . Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс пригрозил последствиями странам, которые поддерживают Россию и помогают в проводимой ею специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон также ответит всем странам, которые попытаются помочь Москве обойти антироссийские санкции, либо поддержат спецоперацию, оказывая российской стороне «финансовую, материальную или военную помощь».

При этом Прайс отказался уточнять, какой «ответ» со стороны Соединенных Штатов ждет эти страны за помощь России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Запад не понимает последствий своих санкций против Москвы. По ее словам, ограничительные меры против России негативно скажутся и на экономике других стран, которые осознают деструктивность и нелегитимность подобных шагов. Захарова объяснила, что рестрикции финансового характера, ограничения для развития национальных экономик повлекут последствия для различных континентов, которые не просчитаны Западом.

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Марина Совина
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