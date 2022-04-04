Выход iOS 16 задержится

Специалисты LetemSvetemApplem считают, что iOS 16 выйдет позже обычного

Apple с задержкой начала тестировать новую версию операционной системы для iPhone. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты упоминают авторов чешского блога о технике Apple LetemSvetemApplem, которые считают, что выход iOS 16 может состояться позже обычного. Специалисты ссылаются на сервис статистики Google Analytics, согласно которому первые посещения сайтов в интернете с устройств на базе новой ОС были зафиксированы в начале апреля.

Авторы отметили, что американская компания обычно начинает тестировать новые операционные системы раньше. Так, первые посетители с актуальной iOS 15 были зафиксированы еще в марте 2021 года. Еще более ранние версии ОС были замечены Google Analytics в январе-феврале.

Анонс новой версии iOS обычно происходит в начале лета. Так, журналисты ожидают презентацию iOS 16 на июньском мероприятии WWDC 2022, релиз нового цифрового продукта должен состояться в начале осени.

Авторы издания PhoneArena полагают, что причина задержки может быть связана с адаптацией интерфейса под новый дизайн смартфонов. Журналисты напомнили о том, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могут получить обновленный экранный вырез.

В конце марта в Apple объяснили пользователям iPhone, почему устройства долго не получают апдейты в автоматическом режиме. В компании связали низкую скорость развертывания обновлений с проверкой ПО на наличие ошибок.