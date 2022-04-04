«Локомотив» получил нового тренера
Российский специалист Заур Хапов назначен главным тренером московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте команды.
Отмечается, что исполнявший обязанности наставника москвичей Марвин Комппер продолжит готовить команду к матчам. Хапов заявил, что ему интересна совместная работа с Комппером, так как они обладают схожим видением футбола. «Я и весь тренерский штаб, приложим все усилия, чтобы команда показывала качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», — подчеркнул он.
Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива». Будучи голкипером, он дважды становился чемпионом России в составе «железнодорожников».
1 марта немецкий специалист Маркус Гисдоль был освобожден от должности главного тренера «Локомотива». Он работал в команде с 2021 года.