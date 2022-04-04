«Локомотив» получил нового тренера

Заур Хапов назначен главным тренером московского «Локомотива»

Российский специалист Заур Хапов назначен главным тренером московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что исполнявший обязанности наставника москвичей Марвин Комппер продолжит готовить команду к матчам. Хапов заявил, что ему интересна совместная работа с Комппером, так как они обладают схожим видением футбола. «Я и весь тренерский штаб, приложим все усилия, чтобы команда показывала качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», — подчеркнул он.

Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива». Будучи голкипером, он дважды становился чемпионом России в составе «железнодорожников».

1 марта немецкий специалист Маркус Гисдоль был освобожден от должности главного тренера «Локомотива». Он работал в команде с 2021 года.