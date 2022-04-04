Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
2:1
Перерыв
live
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 2-й матч
Милан
Сегодня
21:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|31-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
05:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

«Локомотив» получил нового тренера

Заур Хапов назначен главным тренером московского «Локомотива»

Фото: ФК «Локомотив»

Российский специалист Заур Хапов назначен главным тренером московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что исполнявший обязанности наставника москвичей Марвин Комппер продолжит готовить команду к матчам. Хапов заявил, что ему интересна совместная работа с Комппером, так как они обладают схожим видением футбола. «Я и весь тренерский штаб, приложим все усилия, чтобы команда показывала качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», — подчеркнул он.

Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива». Будучи голкипером, он дважды становился чемпионом России в составе «железнодорожников».

1 марта немецкий специалист Маркус Гисдоль был освобожден от должности главного тренера «Локомотива». Он работал в команде с 2021 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Глава СКР поручил найти причастных к издевательствам над военнослужащими РФ
Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики
Назван способ дешево спасти планету
Косметолог похудела на 122 килограмма из-за страха застрять в кресле самолета
В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции
Франция решила выслать сотрудников посольства России
Зафиксировано движение загадочных областей в мантии Земли
Немецкий концерн решил остаться в России
«Локомотив» получил нового тренера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.