Ветеран МУРа объяснил механизм превращения обычных людей в маньяков

Ветеран МУРа Дмитрий Миронов рассказал, как обычные люди превращаются в маньяков

Превращение обычных людей в маньяков неподвластно никаким научным дисциплинам: просто есть те, кто из-за своей природы может превратиться в серийных убийц всего за один шаг. Такое мнение о механизме этого явления в понедельник, 4 апреля, в беседе с «Лентой.ру» высказал ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов.

«Существует распространенная теория, что если ребенка обижали и избивали в детстве, если он подвергался насилию и у него была неполная семья, то он может стать маньяком. Но все это — лишь попытка найти простые ответы на сложные вопросы. Самые страшные чудовища всегда выглядят очень прилично», — сказал Миронов.

По словам ветерана МУРа, у тех, кто превратился в маньяков, были семьи, дети и любимые девушки. «Критерии рождения маньяка — такие же, как у появления гения. Это неподвластно никаким научным дисциплинам», — подчеркнул он.

29 марта уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Государственного совета региона Фариду Мухаметшину с предложением отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.