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Ветеран МУРа рассказал о видах серийных убийц

Ветеран МУРа Дмитрий Миронов рассказал, какие категории серийных убийц существуют
Начало событий в новости Ветеран МУРа объяснил механизм превращения обычных людей в маньяков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Всех серийных убийц в их классическом понимании можно разделить на три вида или категории. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказал ветеран МУРа Дмитрий Миронов.

«Первая категория — те, кто совершил убийства, и мы об этом знаем. Вторая — те, кто еще не убил, но ежедневно убивает в мыслях. Третья — те, кто убил, убивает и будет убивать, но мы о них не знаем», — сказал Миронов.

Как пояснил эксперт, с первой категорией работают следователи, вторая не воплощают свои кровавые фантазии в реальность, а третья орудует давно и убивает регулярно, но следствие не знает, что эти преступления — звенья одной цепи и дело рук одних и тех же людей.

«Проблема в том, что представителей третьей категории мы не знаем. Такого маньяка могут посадить за другое преступление, а потом он, к примеру, погибнет на зоне от рук других заключенных. Скольких он успел убить, известно только ему. Причем психика такого человека, как и его цели, могут существенно меняться со временем», — отметил Миронов.

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Ранее ветеран МУРа рассказал, что превращение обычных людей в маньяков неподвластно никаким научным дисциплинам: просто есть те, кто из-за своей природы может превратиться в серийных убийц всего за один шаг.

29 марта уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Государственного совета региона Фариду Мухаметшину с предложением отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.

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Владимир Шарапов
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