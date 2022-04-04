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Рогозин опубликовал российский снимок штаб-квартиры «главной угрозы всему миру»

Рогозин опубликовал сделанный «Ресурс-П» из космоса снимок штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Изображение: телеграм-канал «РОГОZИН»

Генеральный директор «Роскосмоса» Рогозин опубликовал в Twitter сделанный российским космическим аппаратом «Ресурс-П» снимок штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Публикация фотографии приурочена ко дню образования альянса, который глава госкорпорации назвал «главной угрозой всему миру, пережившему Вторую мировую войну».

«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно [генеральный секректаль альянса Йенс] Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата "Роскосмоса". Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — подписал снимок гендиректор.

При этом Рогозин отказался публиковать «более актуальные снимки», например, «арсенал под Делятиным или уничтоженные стоянки авиационной техники и выведенные из строя аэродромы» на Украине, как его попросили читатели.

«К сожалению, не могу. Все данные из районов проведения специальной военной операции передаются в режиме реального времени нашим военным. И больше никому», — заверил глава госкорпорации.

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В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российский дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №1 завершил свою миссию, проработав на 3,5 года дольше запланированного срока. Руководитель напомнил, что в настоящее время на околоземной орбите находится «Ресурс-П» №3.

В январе 2019 года Баранов заявил, что спутники «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава РКЦ.

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Иван Потапов
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