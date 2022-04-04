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Польша назвала Германию «главным тормозом» усиления санкций против России

Премьер Польши Моравецкий обвинил Германию в торможении новых санкций против России

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Германия является главным тормозом для дальнейшего усиления санкций Европейского союза (ЕС) против России. В создании препятствий для санкционного режима уличил Берлин премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

Политик назвал главными государствами, препятствующими ужесточению ограничений против Москвы, крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы. «Главные тормозящие — крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого», — уточнил он.

Ранее Польша уже критиковала позицию властей Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Так, вице-премьер страны, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Берлин мог бы поставлять Киеву больше оружия и ввести эмбарго на российскую нефть.

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Екатерина Андреева
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