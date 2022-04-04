Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Предсказано исчезновение сим-карт

В Android 13 появится поддержка нескольких номеров на одной сим-карте

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Android 13 появится поддержка смартфонов без слота для физических сим-карт. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты обратили внимание на упоминание новой функции в Android, найденное ими на веб-сайте разработчиков приложений для ОС от Google. Судя по описанию, в Android 13 появится поддержка записи нескольких телефонных номеров на одной электронной сим-карте (eSIM). Таким образом, авторы предсказывают возможное исчезновение физических сим-карт.

«Возможность использования нескольких профилей на одной eSIM значительно облегчит жизнь людям, которые хотят переключаться между сетями нескольких операторов», — отметили специалисты. Также потенциальный отказ от физических сим-карт значительно снизит траты операторов на телеком-оборудование. Кроме того, производители смартфонов смогут отказаться от слотов для сим-карт и занять освободившееся место батареей большей емкости.

Журналисты подчеркнули, что два телефонных номера обычно используют потребители, которые разделяют переговоры на своем смартфоне на личные и рабочие. Авторы обратились за комментарием в Google, но не получили оперативного ответа. Анонс Android 13 ожидается 11 мая.

Ранее инсайдеры заявили, что в 2023 году Apple выпустит первый смартфон без лотка для физической сим-карты. Устаревшую технологию заменит eSIM — опция, которая позволяет записать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
США продолжат вводить санкции против России
Россияне расхотели покупать жилье
Принц Уильям и Кейт Миддлтон переедут к королеве
Психологи назвали три простых способа стать счастливым
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Tele 2 отказался продлевать лицензию на бренд для России
Звезда «Антикиллера» Любовь Толкалина попала в больницу
Предсказано исчезновение сим-карт
Владелица московской пекарни объяснила бесплатную раздачу хлеба
На Украине отключили вещание двух связанных с Порошенко телеканалов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.