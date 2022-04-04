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Обращение Зеленского показали на «Грэмми»

На церемонии «Грэмми» показали видеообращение президента Украины Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

На 64-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на трансляцию мероприятия передает ТАСС.

Запись выступления Зеленского была продемонстрирована публике Национальной академией искусств и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences). В ходе своей речи украинский президент призвал присутствующих в зале поддержать Украину любыми способами и не молчать. После видеообращения главы государства певец Джон Ледженд выступил вместе с украинскими артистами.

Ранее сообщалось, что 64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоялась в Лас-Вегасе. Впервые с начала пандемии коронавируса она прошла в полноценном формате. В категории «Лучший новый исполнитель» победила американская певица Оливия Родриго. Рэп-дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) выиграл в номинации «Песня года» с композицией Leave The Door Open.

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Марина Совина
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