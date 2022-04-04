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В США сообщили о работе над ужесточением санкций против России

Джейк Салливан сообщил, что США работают с Европой над ужесточением санкций против России
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о работе над ужесточением санкций против России. Его слова в понедельник, 4 апреля, приводит ТАСС.

Соединенные Штаты активно работают с Европой над усилением санкций против РФ, уточнил Салливан.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США вместе с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции против России из-за событий на Украине.

Также стало известно, что министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля обсудят новые санкции против России из-за сообщений о ситуации в Буче.

Марина Совина
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