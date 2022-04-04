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Германия анонсировала новые санкции против России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек анонсировал пятый пакет антироссийских санкций

Фото: Michele Tantussi / Reuters

На фоне событий в украинском городе Буча Германия и страны-партнеры уже на этой неделе подготовят пятый пакет санкций против России. Об этом сообщил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

По словам немецкого министра, благодаря последним консультациям по вопросу рестрикций Берлин начал понимать, как далеко он может зайти в экономическом противостоянии с Россией. «Я убежден, мы можем сделать еще очень многое. Мы видели, насколько эффективны санкции, мы видели, где есть возможные пути обхода [санкций]», — заявил Хабек.

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Он также анонсировал, что ФРГ будет и дальше дестабилизировать и ослаблять российскую экономику. «Я исхожу из того, что уже на этой неделе это будет обновлено в пятом санкционном пакете», — сообщил министр экономики Германии. При этом он не уточнил, о каких новых антироссийских санкциях может идти речь.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что Брюссель «решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов». Он также отметил, что Евросоюз продолжит работать над антироссийскими санкциями.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.

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Николай Чигасов
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