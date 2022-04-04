В ЕС озвучили официальную позицию о событиях в Буче

Представитель ЕС Петер Стано пообещал санкции из-за событий в Буче

Европейский союз озвучил официальную позицию о событиях в украинском городе Буча. Соответствующее заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает сообщения о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в ряде освобожденных оккупированных украинских городов. (...) Виновные в массовых убийствах, военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также связанные с ними [российские] правительственные чиновники и военачальники будут привлечены к ответственности. (...) ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке продвинет работу над дальнейшими санкциями против России», — пообещал Стано.

Также он осудил Россию за якобы намеренное разрушение гражданской инфраструктуры и выразил поддержку инициативе генпрокурора Украины и прокурора Международного уголовного суда о начале расследования и сбора «доказательств трагедии».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия повторно потребует созыва заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) из-за событий в Буче в связи с провокациями Киева.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. Министерство обороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.