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Спорт

Стали известны убытки «Спартака» за 2021 год

Убыток футбольного клуба «Спартак» по итогам 2021 года составил 881 миллион рублей

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Убыток московского футбольного клуба «Спартак» по итогам 2021 года составил 881 миллион рублей. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, чистый убыток красно-белых сократился на 54,3 процента. При этом выручка команды выросла на 63,9 процента и составила около восьми миллиардов рублей. Коммерческие расходы «Спартака» выросли на десять процентов — до 54 миллионов рублей, а активы составили 9,7 миллиарда рублей.

31 марта Sport24 сообщил, что в «Спартаке» задумались об отказе от легионеров со следующего сезона. Тогда отмечалось, что команда рассматривает различные возможности стратегического развития. Такое решение обусловлено финансовыми проблемами красно-белых.

После 23 матчей «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков. Отрыв от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 27 очков.

Анастасия Борисова
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