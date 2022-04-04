Стали известны убытки «Спартака» за 2021 год

Убыток футбольного клуба «Спартак» по итогам 2021 года составил 881 миллион рублей

Убыток московского футбольного клуба «Спартак» по итогам 2021 года составил 881 миллион рублей. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, чистый убыток красно-белых сократился на 54,3 процента. При этом выручка команды выросла на 63,9 процента и составила около восьми миллиардов рублей. Коммерческие расходы «Спартака» выросли на десять процентов — до 54 миллионов рублей, а активы составили 9,7 миллиарда рублей.

31 марта Sport24 сообщил, что в «Спартаке» задумались об отказе от легионеров со следующего сезона. Тогда отмечалось, что команда рассматривает различные возможности стратегического развития. Такое решение обусловлено финансовыми проблемами красно-белых.

После 23 матчей «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 27 очков. Отрыв от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 27 очков.