Василий Небензя заявил, что не было ни одного признака жестокостей военных России в Буче

Постпред России при ОНН Василий Небензя заявил об отсутствии признаков жестокости российских военных в Буче. Его слова в понедельник, 4 апреля, приводит ТАСС.

По его словам, видеозаписи, которые он представил, «не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка». Также постпред пообещал представить этому новые доказательства.

«На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них... Подводя итог, нет никаких сообщений о жестокостях, которые приписываются российским военным в Буче», — сказал Небензя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вторая попытка созвать Совбез ООН по ситуации в Буче провалилась. По его словам, российский запрос заблокировало представительство Великобритании в СБ ООН. До этого заседание Совбеза по событиям в украинской Буче было назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени).