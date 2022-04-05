Бывший чемпион UFC объяснил превосходство Яна над Стерлингом

Бывший чемпион UFC Биспинг заявил, что Петр Ян победит Стерлинга на UFC 273

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Майкл Биспинг оценил шансы американца Алджамэйна Стерлинга в поединке против россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова привел BT Sport.

43-летний бывший чемпион UFC отдал предпочтение российскому бойцу. Биспинг заявил, что Ян превзойдет Стерлинга в октагоне за счет ударной техники на UFC 273. «Думаю, Ян выйдет, начнет драться первым номером и сделает свое дело. Серьезно. Да, у Стерлинга может что-то получится на старте, но как только Ян начнет наносить удары, это повлияет на настрой Алджамэйна. Это будет похоже на первый поединок», — подытожил Биспинг.

Британец допустил, что Стерлинг может попробовать навязать Яну борьбу. «Если Петра не получится перевести в партер, то придется работать в стойке. А в таком случае Алджамэйну конец», — добавил он.

В ночь на 10 апреля Ян и Стерлинг проведут поединок на UFC 274 за титул в легчайшем весе. Американец завоевал пояс в марте 2021-го, когда россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации.