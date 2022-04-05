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Спорт

Бывший чемпион UFC объяснил превосходство Яна над Стерлингом

Бывший чемпион UFC Биспинг заявил, что Петр Ян победит Стерлинга на UFC 273
Петр Ян

Петр Ян. Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Майкл Биспинг оценил шансы американца Алджамэйна Стерлинга в поединке против россиянина Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова привел BT Sport.

43-летний бывший чемпион UFC отдал предпочтение российскому бойцу. Биспинг заявил, что Ян превзойдет Стерлинга в октагоне за счет ударной техники на UFC 273. «Думаю, Ян выйдет, начнет драться первым номером и сделает свое дело. Серьезно. Да, у Стерлинга может что-то получится на старте, но как только Ян начнет наносить удары, это повлияет на настрой Алджамэйна. Это будет похоже на первый поединок», — подытожил Биспинг.

Британец допустил, что Стерлинг может попробовать навязать Яну борьбу. «Если Петра не получится перевести в партер, то придется работать в стойке. А в таком случае Алджамэйну конец», — добавил он.

В ночь на 10 апреля Ян и Стерлинг проведут поединок на UFC 274 за титул в легчайшем весе. Американец завоевал пояс в марте 2021-го, когда россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации.

Николай Костюков
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