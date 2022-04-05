Небензя представил доказательство постановки в Буче

Василий Небензя представил видео, подтверждающие постановочный характер истории в Буче

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представил журналистам видео, доказывающее, что история в Буче носит постановочный характер. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат продемонстрировал видеозапись, на которой мэр Бучи Анатолий Федорук рассказывает о выводе российских войск из города. Постпред обратил внимание, что тот ни слова не говорит о якобы «убитых».

«30 марта министр обороны РФ объявил о выводе российских вооруженных сил из ряда регионов, в том числе из Бучи. Этот факт был подтвержден на следующий день мэром Бучи. В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии», — заметил Небензя.

Он также продемонстрировал другое видео Федорука, на котором тот улыбается, смеется и не говорит о жертвах. Затем он продемонстрировал фото народного депутата Украины Жана Беленюка, который посетил Бучу после восстановления над ней киевского контроля. Он также запечатлен улыбающимся и не упоминает о погибших и о зверствах.

Небензя показал также видео, национальной гвардии Украины, снятое 2 апреля в Буче, где также не видно погибших на улицах.

Дипломат подчеркнул, что видео с телами на дорогах появилось только 3 апреля. «Оно наполнено несоответствиями и откровенной ложью», — заявил Небензя.

Он считает, что данные видеозаписи «не дают никаких оснований сомневаться, что это была постановка». Также постпред пообещал представить этому новые доказательства.

Ранее постпред сообщил, что Великобритания отказалась проводить экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по событиям в Буче. Как сообщил дипломат, в Лондоне сочли, что ситуация не требует немедленного действия СБ. Небензя назвал этот отказ беспрецедентным в практике Совбеза.