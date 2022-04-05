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Диетолог назвала худшую еду на завтрак при похудении

Диетолог Лаура Бурак назвала худший завтрак при борьбе с лишним весом

Фото: pixabay

Американский диетолог Лаура Бурак назвала худший вариант завтрака для худеющих. Мнение эксперта приводит издание Eat This, Not That!

По словам Бурак, во время похудения следует обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на завтрак, ограничивая употребление продуктов, которые не приносят пользы здоровью. В частности, при борьбе с лишним весом лучше отказаться от сладкого.

Хуже всего, по мнению диетолога, завтракать пончиками. «Пища, которая в основном состоит из сахара, съеденная первым делом с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня», — объясняет она.

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Тем, кому тяжело отказаться от сладкого по утрам, диетолог предлагает добавить к завтраку белковые продукты, поскольку они помогают стабилизировать уровень сахара в крови до следующего приема пищи.

Ранее диетолог Энкарни Перес развеял мифы о пользе «легких» продуктов. Он предложил ограничить в рационе тунец, авокадо и орехи.

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Рузанна Акмалтдинова
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