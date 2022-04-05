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Двукратного лауреата «Оскара» режиссера Фархади признали виновным в плагиате

Двукратного лауреата премии «Оскар» режиссера Асгара Фархади признали виновным в плагиате

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Двукратного лауреата премии «Оскар» иранского режиссера Асгара Фархади признали виновным в плагиате. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Суд в Иране подтвердил, что постановщик позаимствовал идею для своего фильма «Герой» 2021 года выпуска у одной из своих студенток. Фархади также не указал имени девушки в титрах. Автором оригинальной концепции киноленты явлется Азаде Мазизаде. Она сняла короткометражную картину «Все победители, все проигравшие», откуда и был взят сюжет для проекта оскароносного кинематографиста.

В ближайшее время правоохранительные органы определят наказание Фархади. Отмечается, что одним из возможных решений может стать передача Мазизаде всех доходов, полученных от показа «Героя» в кинотеатрах или онлайн. Режиссеру также грозит тюремный срок.

Премьера ленты «Герой» прошла на Каннском фестивале в 2021 году. В российский прокат фильм вышел 3 марта текущего года.

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Сергей Равин
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