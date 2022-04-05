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«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». Об этом сообщает EADaily.

По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7:00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии.

По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 миллион кубометров в сутки. Притом, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 миллиардов кубометров.

В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.

Группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Такое заявление последовало вслед за информацией об обысках в этой компании, которые провели немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.

Само расследование началось еще до начала военных действий России на Украине, но процедуры совпали по времени с требованием Москвы к европейским странам платить за газ в рублях. 4 апреля Германия передала дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH под управление Федералього сетевого агентства Германии (BNetzA).

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Марина Совина
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