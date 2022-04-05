Стилист дала советы по выбору одежды на собеседование

Британский стилист Кейт Стивенс поделилась советами по выбору одежды на собеседование

Стилист и генеральный директор британской организации Smart Works Кейт Стивенс дала советы по выбору одежды для собеседования при трудоустройстве. Ее слова приводит Glamour.

Эксперт подчеркнула, что, продумывая подходящий образ, в первую очередь нужно учитывать собственный комфорт. По ее словам, правильный настрой кандидата на вакансию имеет решающее значение, позволяет чувствовать себя уверенно и значительно повышает шансы на успех.

Кроме того, стилист отметила, что лучше избегать броских вещей, которые отвлекают внимание интервьюера, поскольку он может запомнить главным образом внешний вид претендента на вакансию, а не его речь. «Массивные серьги, звенящие браслеты, смелые узоры, откровенные вырезы и мини — все это потенциально опасно», — заверила специалист.

Стивенс добавила, что некоторые предметы гардероба стоит держать под рукой на протяжении всей трудовой деятельности. К таковым относятся, например, блейзеры, белые рубашки, платья-миди, брюки-сигареты и мокасины.

Ранее в апреле стилист показала простой способ превратить старый кардиган в самую модную вещь сезона. Суть предложенного метода заключается в том, чтобы застегнуть две нижние пуговицы изделия крест-накрест. По мнению специалиста, таким образом можно укоротить кардиган и сделать образ более аккуратным.

