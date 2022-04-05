Дубль российского хоккеиста помог «Сент-Луису» победить «Аризону» в матче НХЛ

Владимир Тарасенко оформил дубль и помог «Сент-Луису» победить «Аризону» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 5:1. Одержать победу помог российский нападающий Владимир Тарасенко, оформивший дубль. Хоккеист был признан первой звездой матча.

В составе «Сент-Луиса» также отличились россияне Павел Бучневич, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи, и Иван Барбашев, один раз поразивший ворота соперника. Еще один гол на счету Брэйдена Шенна. В «Аризоне» единственную шайбу забросил Ник Шмальц.

«Сент-Луис» идет на третьем месте в таблице Центрального дивизиона Восточной конференции. На счету команды 88 очков в 69 матчах.

4 апреля российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на чистое 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Он заработал 1398-е очко (772 гола и 626 паса) в 1262 встрече в НХЛ.